Minstens vijftig doden bij gevechten in Jemen, sinds september al 400 overlijdens

Marib is het laatste bolwerk van de regering in het noorden van Jemen. Houthi-rebellen, gesteund door de Iraanse overheid, proberen al enkele maanden om de stad in te nemen. Nu de gevechten opgedreven worden, zijn in september al ongeveer 400 strijders van beide partijen om het leven.

Het conflict in Jemen duurt al sinds 2014, toen de Houthi’s een offensief vanuit het noorden lanceerden. Sindsdien is het land volgens de Verenigde Naties ‘s werelds ergste humanitaire ramp geworden, met tienduizenden doden en een bevolking in hongersnood tot gevolg.