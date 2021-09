Bom van WOII gevonden in Duits Wuppertal in de buurt van vijf stembureaus

De vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog zorgt op de dag van de Duitse verkiezingen voor problemen in Wuppertal, een gemeente in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er bevinden zich op enkele honderden meters van de bom vijf stembureaus.

De autoriteiten adviseren kiezers om thuis te blijven tot het explosief is ontmanteld. Dat moet in de loop van de dag gebeuren. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat mensen tot 18 uur hebben om een stem uit brengen.

De bom was zaterdagavond aangetroffen in de buurt van de rivier Wupper. Huizen in de omgeving zijn geëvacueerd. Honderden mensen waren afgelopen nacht ondergebracht in een opvangcentrum. Andere omwonenden gingen naar vrienden of familie.

Stembureaus in de omgeving van de bom zijn overigens wel open gebleven. Kiezers die de oproep van de autoriteiten negeerden, konden daardoor toch gewoon hun stem uitbrengen.

