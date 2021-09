Van Quickenborne voert de druk op: “De komende twee weken zijn cruciaal voor deze regering”

“Het is money time”, zegt vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in De Zondag. Morgen starten namelijk de begrotingsonderhandelingen waardoor komende twee weken van cruciaal belang zullen zijn volgens de minister.

Op 1 oktober blaast de Vivaldiregering 1 kaarsje uit maar veel zal er niet gefeest worden, want de regering heeft namelijk een zware week voor de boeg. Maandag starten de begrotingsonderhandelingen zodat er tegen begin oktober een traject klaar ligt voor komende drie jaar. “Money time”, noemt Van Quickenborne het.

Prioriteit nummer één is de arbeidsmarkt: “De economie herneemt sneller dan verwacht. Overal in Vlaanderen is er een tekort aan arbeidskrachten. Aan de overkant van de taalgrens, in Moeskroen en Doornik bijvoorbeeld, loopt de werkloosheid op tot twintig procent. Werklozen koppelen aan vacatures wordt dé uitdaging. Ook het klimaat moet nu besproken worden”, zegt de minister in De Zondag.

Zeven partijen, één oplossing

Ook komt er een pensioenhervorming, zoals aangegeven in het regeerakkoord. “Dat is echter geen debat voor de komende twee weken. We doen eerst de begroting en de arbeidsmarkt, daarna in november energie en vervolgens de pensioenen”, klinkt het nog.

In De Zevende Dag gaf Van Quickenborne alvast aan vertrouwen te hebben in de regering en dat alle partijen tot een gezamenlijke oplossing zullen komen. “Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat er een begroting wordt gemaakt en het kader wordt vastgelegd voor de komende drie jaar. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de zeven partijen in staat zullen zijn om tot een oplossing te komen”, klonk het.

