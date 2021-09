Supporters stromen toe in Leuven: Wijnpershelling is al afgesloten

De Wijnpershelling, een van de belangrijkste hellingen in Leuven tijdens het WK Wielrennen, is afgesloten. Er kunnen geen extra supporters meer bij. Dat meldt de lokale politie van Leuven. Ook op andere plekken van de stad stroomt het volk toe.

De supporters zijn al sinds zondagmorgen aan het toekomen in de universiteitsstad en zoeken een plaatsje aan de kant van het parcours. Er zijn al minstens 20.000 tot 25.000 supporters met de trein afgezakt naar Leuven, meldt de lokale politie. “Op de Wijnpershelling was al sinds vroeg deze ochtend veel volk aanwezig. Daarom hebben we die helling al moeten afgesloten”, zegt Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie. “Van het station tot de Grote Markt, op andere plekken in het centrum en aan de hellingen wordt het op dit moment ook gezellig druk. Ik zie een bont allegaartje van mensen: Fransen, Slovenen, Polen en veel Belgen natuurlijk.”

Er zijn extra stewards en agenten ingezet op plekken waar de politie nog meer volk verwacht in de loop van de dag, zoals aan de finishlijn op de Geldenaaksevest en aan het podium op het Ladeuzeplein.

