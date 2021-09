Twee personen zou Brian Laundrie een lift hebben gegeven eind augustus

Er is nog steeds geen spoor van Brian Laundrie (23), de verloofde van de vermoorde Gabby Petito, die bijna twee weken geleden verdwenen is. Sinds de FBI vorige week gevraagd heeft om alle mogelijke informatie te delen, stromen de tips binnen. Waaronder ook die van Norma Jean Jalovec, die denkt Brian op 29 augustus een lift te hebben gegeven. Ze is intussen al de tweede die hem meenam terwijl hij aan het liften was.

Twee dagen nadat Gabby Petito (22) voor het laatst gezien werd, zou Brian Laundrie in het Grand Teton National Park gelift hebben. Miranda Baker was de eerste die aangaf Laudrie een lift te hebben gegeven. Op TikTok vertelde Baker hoe hij naar haar en haar vriend toe kwam gewandeld op zoek naar een lift. “Hij moest naar Jackson en wij zouden die avond naar Jackson gaan. Dus zei ik: ‘Spring erin’, en hij kroop vanachter in mijn Jeep.“Hij bood ons 200 dollar aan om hem een lift te geven van 16 kilometer. Dat was wel een beetje vreemd”, zei ze in het filmpje op TikTok.

Dat filmpje deed bij Norma Jean Jalovec een belletje rinkelen. Ze vertelde vervolgens aan Fox News dat ze die dag Laundrie waarschijnlijk ook had opgepikt had in het park en afgezet had in bij Spread Creek, in de buurt van waar het lichaam van Petito gevonden werd. “Hij liep achteruit en stak zijn duim uit, zoals zo velen doen in dat deel van het nationale park”, vertelde ze aan Fox News. Jalovec, die ook al met de politie sprak, gaf aan dat ze niet beseft had dat het om Laundrie ging tot ze de TikTok video zag.

Laundrie zou de vrouw verteld hebben dat hij was gaan wandelen in de buurt van Snake River en dat hij een verloofde had. Hij vertelde haar dat hij elanden had gezien, maar geen bizons. Hij bood haar ook geld aan voor benzine.

Enkele dagen later - op 1 september - kwam Laundrie alleen thuis, zonder Gabby. Twee weken later vertrok de jongeman echter opnieuw. Sindsdien is er geen enkel spoor meer van Laundrie. Er werd deze week een arrestatiebevel uitgevaardigd maar van de man zelf ontbreekt nog elk spoor.