Luchthaven van La Palma is heropend na sluiting door vulkaanuitbarsting

De luchthaven van La Palma is zondag heropend. Dat meldt luchthavenuitbater Aena. Door de aswolk van de vulkaanuitbarsting op het Canarische Eiland kon er een dag eerder er niet gevlogen worden van en naar het eiland.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn de reinigingswerken uitgevoerd en is de luchthaven weer operationeel, aldus de uitbater op Twitter. De luchtverkeersleiding heeft ook groen licht gegeven.

De Spaanse luchthavenuitbater raadt reizigers echter aan zich eerst bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren over de status van hun vlucht voor ze naar de luchthaven komen.

LEES OOK. Opnieuw evacuaties door vulkaanuitbarsting op La Palma: “Vulkaan heeft nieuwe explosieve fase bereikt” (+)

De luchthaven van La Palma werd zaterdag gesloten wegens de ophoping van as op de landingsbanen. De beslissing veroorzaakte lange rijen in de haven van Santa Cruz de La Palma omdat reizigers per veerboot probeerden te vertrekken naar naburige eilanden, zoals Tenerife.

Sinds de start van de uitbarsting werden meer dan 6.000 mensen geëvacueerd. De lavastroom vernielde al zeker 420 woningen en overspoelde 190 hectare land.