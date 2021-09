Duitse kanselierskandidaat Laschet blundert opnieuw, deze keer met stembiljet

© AP

Op een foto is duidelijk te zien welke vakjes de premier van deelstaat Noordrijn-Westfalen aankruiste toen hij ging stemmen in de buurt van zijn huis in Aken. Het is geen verrassing dat Laschet zijn eigen CDU-partij steunde. Het is trouwens niet de eerste keer dat Laschet blundert. Toen hij het rampgebied in zijn deelstaat bezocht na de overstromingen raakte Laschet al in opspraak. Op beelden was namelijk te zien hoe hij aan het lachen was en babbelde terwijl de Duitse president Frank-Walter Steinmer een verklaring aflegde waarin hij zei mee te leven met de slachtoffers. Laschet bood zijn excuses aan via Twitter.

Opvolger Merkel

Laschet hoopt na de verkiezingen zijn partijgenoot Angela Merkel op te volgen als bondskanselier. Zij stopt na zestien jaar als regeringschef. De campagne van Laschet verliep echter niet vlekkeloos en zijn conservatieve blok van zusterpartijen CDU/CSU is verwikkeld in een nek-aan-nekrace met de centrumlinkse SPD.

Zijn grote rivaal Olaf Scholz, die met zijn SPD een flinterdunne voorsprong heeft in de peilingen, heeft ook al gestemd. De huidige minister van Financiën ging met zijn echtgenote Britta in zijn woonplaats Potsdam naar het stembureau.

Laschet is niet alleen de kanselierskandidaat van zijn CDU-partij, maar ook van zusterpartij CSU uit Beieren. CSU-topman Markus Söder, de premier van die deelstaat, heeft eveneens zijn stem uitgebracht. Hij deed eerder zelf nog een vergeefse poging om de kanselierskandidaat te worden van CDU/CSU.