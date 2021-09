Ex-Anderlechtspeler Samir Nasri zet officieel punt achter carrière

Samir Nasri (34) heeft officieel een punt gezet achter zijn spelerscarrière. Dat heeft de Franse international (41 caps) zondag aangekondigd in Le Journal du Dimanche. De laatste club van de aanvallende middenvelder was RSC Anderlecht, in de zomer van 2020 verliet hij paars-wit na één seizoen.

Nasri kende zijn glorietijd bij Marseille (2004-08), Arsenal (2008-11) en Manchester City (2011-17), waarmee hij twee keer de Premier League (2012 en 2014) won.

In februari 2018 werd Nasri voor 18 maanden geschorst door de UEFA vanwege een inbreuk op het antidopingreglement. “Die episode heeft me echt pijn gedaan en heeft mijn band met het voetbal veranderd”, verklaart Nasri daarover in Le Journal du Dimanche. “Ik vond dat meer dan onrechtvaardig. Ik had geen doping genomen. Ik kreeg enkel een injectie met vitamines omdat ik ziek was. Dat heeft mijn elan gebroken.”

Na passages bij Sevilla, Antalyaspor en West Ham United belandde Nasri in de zomer van 2019 bij het RSC Anderlecht van Vincent Kompany, met wie hij bij Manchester City speelde. “Die beslissing was deels gevoelsmatig, maar er was ook het idee speler te zijn en ook een beetje deel uit te maken van de staf”, aldus Nasri, die vanwege blessures slechts acht matchen voor RSCA speelde. “Ik wou spelers trainen en wou dat met Vincent leren. Maar het liep niet zoals verwacht. En dan werd het kampioenschap stopgezet vanwege COVID-19. Daarna had ik niet echt zin meer.”

