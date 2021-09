Vijf Palestijnen gedood door Israëlisch leger

Minstens vijf Palestijnen zijn gedood door het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever en in de buurt van Jeruzalem. Dat melden Israëlische media zondag.

Er zouden schoten zijn gelost op meerdere locaties nadat Israëlische troepen invallen hadden uitgevoerd. De Israëlische troepen waren op zoek naar leden van Hamas, die de Gazastrook bestuurt, maar door Israël als een terroristische organisatie wordt beschouwd. De Israëlische premier Naftali Bennett zei dat het ging om een operatie van de veiligheidstroepen tegen “Hamas-terroristen die op het punt stonden terreuraanslagen te plegen”.

© EPA-EFE

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bevestigde dat drie Palestijnen werden gedood ten noordwesten van Jeruzalem en twee anderen in de buurt van de Palestijnse stad Jenin op de noordelijke Westelijke Jordaanoever.

Israëlische functionarissen gaan ervan uit dat de acties van zondag zouden kunnen leiden tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook als vergelding, klinkt het bij het leger.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem in 1967. De Palestijnen willen in die gebieden een onafhankelijke staat Palestina oprichten, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. De Gazastrook, waar de Hamasbeweging de scepter zwaait, is door Israël geblokkeerd.