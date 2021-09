Verpleger herkent patiënt na 17 jaar: “Kippenvel, die nacht vergeet ik nooit”

“Ik heb vandaag Maggie afgezet bij de universiteit van Bristol”, begint Martin Dorey deze week. “Je kunt in de verte vanaf haar kamer het Bristol Children’s Hospital zien waar ze 17 jaar geleden zes maanden lang heeft gevochten voor haar leven, tegen leukemie.” Het gaf vader Martin ’tranen van geluk’. Maar dan komt de grote verrassing.

Terwijl de vader de Britse gezondheidszorg bedankt, reageert ene Charlotte Higby. “Wow – dat geeft me kippenvel! Als verpleegkundige die al die jaren terug voor Maggie heeft gezorgd, kun je niet begrijpen hoeveel dit voor me betekent. Hoop dat je een geweldige tijd hebt, Maggie!”

Tekst loopt verder onder tweet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Haar bericht krijgt ruim 50.000 likes. Vader Martin kan zijn ogen niet geloven. ”Wow!! Ik ook. Bedankt voor je bericht”, zegt hij, om vervolgens te dubbelchecken of Charlotte Higby inderdaad onderdeel is van het team dat dochter Maggie behandelde.

Nooit vergeten

Het klopt. De twee herinneren zich dat Maggie een zeer heftige reactie, een anafylactische shock, kreeg na een chemokuur. “Ja, dat ben ik!”, aldus Charlotte. “Ik ben die nacht nooit vergeten. Steeds als men tijdens de jaarlijkse training vraagt of iemand ’ervaring heeft met anafylactisch’, dan denk ik aan Maggie.”

Vader Martin geeft ook nog aan dat zijn tweede dochter, Charlie, naar de twee verpleegkundigen Charlotte en Charlie is vernoemd die zijn eerste dochter hebben geholpen. “Hoe mooi”, aldus Charlotte Higby. ”Het herinnert ons aan de dingen die jullie hebben gedaan”, aldus Martin, die ook een foto van zijn trots deelt.

Ongelooflijk

“Wat een mooie vrouwen”, vervolgt de verpleegkundige weer. Ze heeft het verhaal inmiddels doorgestuurd naar haar collega Charlie. ”In de verpleegkunde weet je meestal niet zeker hoe dingen aflopen, dus om te zien dat Maggie nu naar de universiteit gaat, is ongelofelijk speciaal!” De vader sluit af met een dankbare groet.

’Beste ooit’

Duizenden andere Twitteraars zijn geraakt door het verhaal van de twee. Het eerste bericht van vader Martin leverde 7.000 retweets en 130.000 likes op.

“Dit is prachtig. Je weet niet altijd wat de afloop is van noodsituaties in de zorg. Als je ziet hoe een kind dan opgroeit na zoiets, is dat geweldig”, schrijft iemand. Een ander spreekt van ”het mooiste draadje ooit op Twitter”.