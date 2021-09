Minister-president Franse Gemeenschap: “Walen en Brusselaars moeten bepalen wat ze nog samen willen doen”

“Het moment is aangebroken dat wij, Walen en Brusselaars, moeten bepalen wat we nog samen willen doen”, dat was de boodschap van minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet zondag op de vooravond van het Feest van de Franse Gemeenschap, of de Federatie Wallonië-Brussel zoals de Franse Gemeenschap zichzelf noemt.

“Ik wil een zeer sterke band tussen Wallonië en Brussel”, zei de MR-politicus, die in het verleden pleitte voor een afschaffing van de Franse Gemeenschap op L’Invité (RTL-TVi). Over de vorm waarin dat moet gebeuren, sprak hij zich niet uit.

Pierre-Yves Jeholet benadrukte de efficiëntie van het gevoerde beleid binnen de bevoegdheden, waarvan het belang in de coronacrisis is aangetoond, zoals onderwijs, kinderopvang, cultuur, gezondheid of jeugd. “Ook al is het gemakkelijk om op deze bevoegdheden een Waalse haan te stempelen, enkel om de Waalse regionalisten, waar ik ook deel van uitmaakte, plezier te doen”, aldus Jeholet, die erkende dat men bij de decentralisering van de bevoegdheden in het verleden misschien te ver is gegaan. “Maar het zal moeilijk zijn om daarop terug te komen”.