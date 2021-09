Amerikaanse luchtmacht wil oudste bommenwerper B-52 tot 2050 in dienst houden

De Amerikaanse luchtmacht wil tot in 2050 blijven vliegen met B-52’s, zware bommenwerpers die in 1954 voor het eerst ingezet werden. De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce kreeg de opdracht toegewezen om meer dan 600 nieuwe motoren te leveren om de toestellen te updaten, zo maakte het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, bekend.

Rolls-Royce, dat de klus zal laten uitvoeren door zijn Noord-Amerikaanse tak, heeft een basiscontract van 501 miljoen dollar in de wacht gesleept voor de levering van 608 motoren voor in totaal 76 B-52’s van de Amerikaanse luchtmacht. Elk vliegtuig heeft namelijk acht motoren. Maar er zitten ook veel opties bij de deal, waardoor het bedrag voor de fabrikant kan oplopen tot 2,6 miljard dollar (zowat 2,2 miljard euro). Rolls-Royce zal ook reserveonderdelen leveren.

De B-52 werd in 1954 voor het eerst ingezet door de US Air Force tijdens de Koude Oorlog, en bewees nadien onder meer ook tijdens de Vietnamoorlog de nodige diensten. Maar ook in het huidige tijdperk van dronetechnologie zijn de zware bommenwerpers nog steeds belangrijk voor de VS. Recentelijk werden er nog B-52’s gebruikt om luchtdekking te bieden bij de terugtrekking uit Afghanistan.

11 miljard dollar

Voor de volledige upgrade van de toestellen, zodat ze nog tot 2050 meekunnen, trekt de de Amerikaanse overheid naar schatting zo’n 11 miljard dollar uit. Er moeten bijvoorbeeld ook nieuwe displays komen in de cockpit.

De B-52’s staan ook bekend als “BUFF’s”, wat staat voor “Big Ugly Fat Fellow” (iets als “grote lelijke dikke kerel”).

Voor het leveren van de nieuwe motoren waren meerdere fabrikanten in de race. Ook General Electric en Pratt & Whitney, dat de motoren maakte waarmee de B-52’s nu rondvliegen, kwamen met een voorstel. Maar uiteindelijk ging de voorkeur naar Rolls-Royce. Het gaat overigens niet om de autobouwer Rolls-Royce. De automobieldivisie valt al sinds de jaren zeventig niet meer onder het industrieconcern. Auto’s met de naam Rolls-Royce worden tegenwoordig geproduceerd onder de vlag van het Duitse BMW.