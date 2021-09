Meer dan 40.000 supporters met de trein naar WK wielrennen in Leuven

Zondag hebben 42.000 supporters de trein naar Leuven genomen om het WK Wielrennen bij te wonen. Dat meldt de NMBS in een persbericht. De spoorwegmaatschappij zet zondag 29 extra treinen in van en naar Leuven. Ook de capaciteit van de reguliere treinen is verhoogd.

De drukte in Leuven is bijzonder groot, zo meldt de Leuvense politie. De Wijnpershelling en de Keizersberg zijn afgesloten voor extra supporters. Ook op het Ladeuzeplein is het erg druk: de politie is er met extra agenten aanwezig. Tot nu toe zijn er geen ernstige incidenten gemeld.

De politie verwacht niet dat er nog veel extra volk zal toestromen in Leuven. “Iedereen die aanwezig wou zijn, is volgens ons al toegekomen”, zegt perswoordvoerder Marc Vranckx.