Documentaire toont tijdbom in IS-gevangenis: “Die gasten gaan uitbreken en komen terug naar Europa”

Terwijl al maandenlang alle ogen gericht zijn op jihadbruiden met kinderen en heimwee, raakt bijna vergeten dat er ook nog honderden Europese IS-mannen in de gevangenis zitten in Syrië. Ook vijftien Nederlandse jihadisten zitten daar in de cel. Enkelen van hen komen aan het woord in ‘Retour Kalifaat’, een documentaire die morgen wordt uitgezonden op NPO2 en weinig goeds voorspelt. De Europese Syriëgangers trappelen om vrij te komen of uit te breken en terug te keren naar Europa.