Hij redde collega’s als in een actiefilm, maar stierf zelf in een hinderlaag: overlijden Franse elitesoldaat bezorgt Sarkozy kopzorgen

In het Afrikaanse Mali is vrijdag de 52ste Franse militair om het leven gekomen nadat zijn eenheid in een hinderlaag van moslimrebellen liep. Het overlijden van de 35-jarige elitesoldaat – onlangs nog gedecoreerd voor een heroïsche reddingsactie – doet de kopzorgen bij de Franse president Emmanuel Macron én de Franse bevolking over de zin van deze Sahelmissie alleen maar toenemen.