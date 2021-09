Zowat 300.000 supporters volgden WK in Leuven: “Eén groot volksfeest”

Volgens een schatting van de lokale politie waren er zondag zowat 300.000 supporters in Leuven voor het WK wielrennen. “Eén groot volksfeest”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

Al sinds vroeg in de ochtend waren mensen in groten getale richting Leuven getrokken om de wedstrijd van de elite mannen te volgen. Omdat er al snel veel volk op de cruciale stukken aanwezig was, nam de politie maatregelen: rond de middag werd de toegang tot de Wijnpershelling afgesloten, niet veel later volgden ook de Keizersberg en het Ladeuzeplein. Overal in de stad waren extra politieagenten en stewards aanwezig. Er zijn tot nu toe geen ernstige incidenten gemeld.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“We kunnen terugblikken op een zeer geslaagd WK dat vlekkeloos verlopen is. We hebben Leuven op een heel positieve en prachtige manier over de hele wereld in de kijker gezet hebben”, zegt burgemeester Ridouani. “De wedstrijden werden in 120 landen uitgezonden. Goed voor zo’n 300 miljoen kijkers. Daar kunnen we dus enkel tevreden over zijn.”

© BELGA

Spoorwegmaatschappij NMBS berichtte zondagmiddag dat ze zo’n 42.000 reizigers met de trein vervoerd heeft richting Leuven. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) spreekt in een reactie van “het best georganiseerde WK ooit” en “een boost voor onze economie, toerisme en, vooral, voor onze moraal”.

