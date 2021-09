Nog één dag genieten van 20 graden, nadien frisser

Veel zon en aangename temperaturen. De laatste dagen kregen we in Vlaanderen nog een mooi stukje nazomer. Ook morgen krijgen we nog 21 graden. Al zal het in de voormiddag nog een tijd zwaarbewolkt zijn en krijgen we tegen de middag een regenzone te verwerken vanuit het westen van het land. In de namiddag laten de opklaringen nog even zien en wordt het weer droog vanuit het westen.

Daarna is het een tijdje voorbij met die warme temperaturen en opklaringen. Dinsdag koelt het af tot 18 graden, woensdag komen de maxima zelfs niet boven de 15 graden uit. Ook volgend weekend blijft het fris en wisselvallig weer: vooral zondag verwacht het KMI regen.