Een hele dag schreeuwen, en dan in stilte naar huis: “Als Van Aert had gewonnen, was het onderweg overal carnaval”

“Komaan. Komááán! Wout! Remco! Jasper!” Veel decibels, en nog meer wielergekke fans, zondag langs de kant van het wereldkampioenschap wielrennen. Het was nog geen 11.30 uur, maar de organisatie riep al op om niet meer naar de Wijnpers, een van de Leuvense hellingen, te trekken. Ook elders stonden de fans rijen dik en moedigden ze de wielrenners aan alsof hun leven ervan af hing. Tot die dekselse Alaphilippe ons feestje verbrodde. “Met de fiets naar huis, nu. Als Van Aert had gewonnen, was het onderweg overal carnaval. Nu niet, da’s duidelijk.”