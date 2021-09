Slachtoffer Milan Meert (15) overleefde de steekpartij vrijdagavond in het West-Vlaamse Oostkamp niet. — © rr

Amper vijftien jaar oud was Milan Meert, het slachtoffer van de fatale steekpartij vrijdagavond in het West-Vlaamse Oostkamp. Dader Jordy D. (19), zondagavond aangehouden, verklaart dat hij zich verdedigde tegen de indringer, in een ruzie om een openstaande schuld. Milans moeder ontkent dat haar zoon dealde.