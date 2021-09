Rwandese kolonel die verantwoordelijk was voor dood 10 Belgische blauwhelmen overleden

Oud-kolonel Théoneste Bagosora, die wordt gezien als de architect van de moordpartijen in Rwanda in 1994, is in Mali op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Britse omroep BBC. Hij werd destijds ook veroordeeld voor zijn rol in de dood van 10 Belgische blauwhelmen.

Een door de VN gesteund straftribunaal bevond Bagosora schuldig aan genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden en veroordeelde hem in 2008 tot levenslang. Die straf werd later teruggebracht tot 35 jaar.

Théoneste Bagosora was in april 1994 directeur de cabinet van het ministerie van Defensie. Na het neerschieten van het toestel van Hutu-president Juvénal Habyarimana op 6 april ‘s avonds, nam hij de touwtjes in handen. Daarop werd hij de facto baas van het leger van 6 tot 9 april. Daarom werd hij mee verantwoordelijk geacht voor de moord op de Rwandese premier, vier oppositieleden en 10 Belgische blauwhelmen. Bagasora werd zelfs ingelicht dat de blauwhelmen belaagd werden, hij kon zelfs de schoten horen. Maar hij deed niets.

De zoon van de oud-kolonel, die ten tijde van de genocide een belangrijke positie bekleedde bij het ministerie van Defensie van Rwanda, zei aan de BBC dat zijn vader in een ziekenhuis in de Malinese hoofdstad Bamako is gestorven. Hij werd daar behandeld voor hartproblemen. Bagosora zat in Mali zijn gevangenisstraf uit.

In 1994 werden in drie maanden tijd circa 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord in Rwanda. De slachtpartijen begonnen nadat het vliegtuig van de Rwandese president Juvénal Habyarimana, een Hutu, op 6 april 1994 was neergeschoten. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven.