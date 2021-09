Marc Van Ranst supporterde mee op WK, zónder mondmasker: “Nooit gevoel gehad dat ik schouder aan schouder stond”

Marc Van Ranst tijdens de koers in Leuven. — © gianni barbieux

Opgemerkt beeld: ook viroloog Marc Van Ranst supporterde mee in Leuven, en hij deed dat zonder mondmasker. “Ik heb mijn masker twee keer opgezet”, zegt hij. “Op het openbaar vervoer en op een plaats waar het erg druk was om te passeren. Maar op andere plekken was het niet nodig.”

Stond hij dan niet tussen het volk? “Ja, er waren een aantal punten waar het rijen dik stond”, geeft de viroloog toe. “Maar ik ben maar een kleine man, voor mij heeft het weinig zin om me daar tussen te wurmen: dan zie ik toch niks. Op andere plaatsen – daar was die lus in Leuven groot genoeg voor – kon je gewoon aan de afsluiting staan zonder te drummen.” (jdg)