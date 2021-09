Cercle-trainer Yves Vanderhaeghe hard voor spelers na vijfde nederlaag van het seizoen: “Zo kan het niet verder”

LEES OOK. Invaller Lemajic redt Gentse meubelen: matige Buffalo’s buigen achterstand na rust om in 2-1- zege tegen Cercle Brugge

“Het had een mooie namiddag kunnen worden en we waren er helemaal klaar voor, maar we schoten onszelf weer in de voet”, zuchtte Yves Vanderhaeghe. “Het is altijd maar net niet en we hebben hoge nood aan meer realisme. Want zo kan het niet verder.”

Vanderhaeghe gaf Denkey een nieuwe kans in de spits en liet voor het eerst in ruim tien maanden de blessurevrije Franck Kanouté starten. “Hij gaf meer inhoud aan ons middenveld en speelde een degelijke partij. Bij de gelijkmaker had hij de pech dat hij eerst de bal tegen zijn voetzool kreeg en de tweede bal miste. Maar hij was aanwezig en zorgde voor meer rust en voetballend vermogen.”

Franck Kanouté verscheen nog eens aan de aftrap. — © BELGA

Denkey blijkt een ander geval. “Op training profileerde hij zich als een echte afwerker en al zijn ballen gingen erin. Dan is het natuurlijk erg knullig dat hij hier zo’n enorme kans mist.” Toch schrijft Vanderhaeghe zijn Togolese spits nog niet af. De van Cagliari gehuurde Senna Miangue zou wel eens weer een tijdje naar de bank kunnen verhuizen. “ We geven aan elke speler aan de hand van beelden analyses en toch stoten ze weer hun kop aan dezelfde steen. Dat is vervelend, vooral omdat Miangue kwaliteiten heeft en sterk in de duels is. Maar als je 1,94 meter bent en voor de tweede keer op rij onder een bal doorgaat, dan moet je je toch wel vragen beginnen te stellen.”