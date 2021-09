Vincent Kompany vol lof voor collega Alexander Blessin na Oostende-Anderlecht: “Beste trainer in België laatste 18 maanden”

Het interview:

KVO-coach Blessin “Spelers lieten hun doelman in de steek”

De KVO-supporters juichten om het punt tegen ex-voorzitter Marc Coucke, maar de spelers en staf jammerden omdat de driepunter uit hun handen gleed. “Bij het ontwaken was ik gelukkig met de gedachte aan een punt, maar na deze wedstrijd voel ik me een beetje ontgoocheld. Maar ik geef ook toe dat het geluk in de eerste helft aan onze zijde stond”, zei KVO-coach Alexander Blessin. “Bij een 2-0-rustscore vroeg ik dan ook om dat tikkeltje geluk goed vast te houden. Na de rode kaart merkte ik echter dat veel spelers een stapje minder zetten. Het zou zo wel gaan tegen tien man, leken sommigen te denken. Op den duur leek het op bij steeds meer spelers. Doelman Hubert keepte wel opnieuw heel goed. Tegen die twee treffers kon hij niets doen, want zijn spelers lieten hem toen telkens in de steek.”

