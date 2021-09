San Marino kiest via referendum voor legalisering van abortus

In totaal stemde 77,28 procent van de kiezers in de ministaat ervoor om vrouwen de vrije keuze te geven een abortus te ondergaan tot 12 weken zwangerschap. Daarna is abortus nog mogelijk in geval van levensbedreiging van de moeder of geconstateerde misvormingen bij de foetus.

Het erg katholieke San Marino was een van de laatste staten in Europa – samen met Malta, Andorra en het Vaticaan – waar abortus volledig verboden was, zelfs in geval van verkrachting, incest, ziekte van de foetus of gevaar voor de moeder.

In totaal werden 35.411 kiezers opgeroepen om hun stem uit te brengen tijdens het referendum. De opkomst bedroeg 41,11 procent.

Celstraffen

Het referendum, waarvan de uitslag bindend is en niet louter raadgevend, werd georganiseerd op initiatief van een feministische vereniging uit de jaren zeventig en tachtig die in 2019 weer nieuw leven werd ingeblazen.

Momenteel is abortus in San Marino een misdrijf waarop tot drie jaar gevangenisstraf staat voor de vrouw en zes jaar voor de arts die de abortus uitvoert. Maar in werkelijkheid zijn er nooit veroordelingen uitgesproken omdat vrouwen uit San Marino naar Italië reizen om abortussen te laten uitvoeren en zo de wet omzeilen.