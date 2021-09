Tien Nigeriaanse leerlingen vrijgelaten na ontvoering, nog elf gevangen

Op 5 juli werden in de Bethel Secondary School, in de stad Chikun, 121 leerlingen ontvoerd. Sindsdien zijn 100 van hen vrijgelaten of erin geslaagd te ontsnappen. De 21 anderen bleven in handen van de ontvoerders.

“De ontvoerders hebben nog 10 leerlingen vrijgelaten nadat zij hun losgeld hadden verkregen, zoals ook het geval was bij de studenten die eerder werden vrijgelaten”, aldus de verklaring. “Er zitten nog 11 leerlingen in gevangenschap, we hopen dat ze allemaal snel worden vrijgelaten.”

Arrestaties

De politie kondigde donderdag aan dat ze 3 personen had gearresteerd die ervan verdacht worden alle leerlingen te hebben ontvoerd.

Criminele bendes, door de autoriteiten ‘bandieten’ genoemd, terroriseren de bevolking in de noordwestelijke en centraalgelegen deelstaten van Nigeria. Ze vallen dorpsbewoners aan, stelen vee en ontvoeren mensen tegen losgeld.

Die bendes zijn sinds enkele maanden ook begonnen met aanvallen op scholen. Sinds december zijn al meer dan 1.000 kinderen zo ontvoerd. Een deel van hen is vandaag nog altijd niet bevrijd.