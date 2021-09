Overtredingen bij controles op seizoensarbeid

Verschillende arbeidsinspectiediensten hebben de afgelopen week acties en controles uitgevoerd in verband met seizoensarbeid in de land- en tuinbouw en de agrovoedingssector in België. “Het aantal vastgestelde overtredingen toont aan dat dit een permanent aandachtspunt moet zijn”, aldus de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), maandag in de kranten van Sudpresse.