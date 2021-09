VDAB-werknemers leggen halve dag werk neer

Maandag leggen de medewerkers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB in de voormiddag het werk neer. De staking, die uitgaat van een gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA, is een signaal aan de directie en de Vlaamse regering, omdat het personeel van de VDAB ongerust is over de plannen om de organisatie te moderniseren.