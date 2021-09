China kampt met grote stroomtekorten

De problemen treffen met name de grote verwerkende industrieën van het land zoals aluminiumsmelterijen, textielproducenten en verwerkers van sojabonen.

Bijna de helft van de Chinese regio’s heeft de doelstellingen van Peking om het energieverbruik terug te dringen niet gehaald. Deze staan nu onder druk om deze doelstellingen alsnog te halen. Belangrijke industriële regio’s als Jiangsu, Zhejiang en Guangdong, die samen goed zijn voor bijna een derde van de Chinese economie, behoren tot de zwaarst getroffen regio’s. De provincie Guandong vraagt inwoners bijvoorbeeld om het gebruik van airconditioners te beperken, nadat de stroom in sommige fabrieken werd afgesloten.

Kenners waarschuwen voor een volgende crisis in het land na de problemen met het financieel geplaagde Evergrande. Doordat de laatste tijd veel aandacht uitging naar de vastgoedontwikkelaar zijn de stroomproblemen een beetje over het hoofd gezien, zo klinkt het. De economische opleving na de coronacrisis heeft de vraag naar energie door huishoudens en bedrijven aangewakkerd. Ondertussen werd er door mijnbouwers en oliebedrijven minder geïnvesteerd, wat de productie beperkte.

Toeleveranciers van Apple en Tesla zouden de productie in enkele van hun vestigingen in China naar verluidt hebben stilgelegd. Dat zou overigens niet gelden voor Foxconns fabrieken in Longhua, Guanlan, Taiyuan en Zhengzhou, ‘s werelds grootste complexen voor de productie van iPhones. Ook een aantal kleinere bedrijven moet de activiteiten beperken of stopzetten. Dit alles schopt mogelijk de toeleveringsketens in de war, wat ook grotere bedrijven kan raken.