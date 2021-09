Lawrence Visser debuteert in de Champions League met wedstrijd van Real Madrid, Sloveen fluit Leipzig-Club Brugge

Visser is de eerste Belgische ref in de Champions League sinds Frank De Bleeckere in 2011. Hij wordt bijgestaan door assistenten Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche is de vierde official.

Vincic leidde afgelopen zomer nog de kwartfinale op het EK tussen de Rode Duivels en Italië (1-2) in goede banen. De 41-jarige Sloveen floot in het seizoen 2019-20 al een Champions League-match van Club Brugge, thuis tegen Galatasaray (0-0). Ook was hij toen de ref voor Genk-Liverpool (1-4) op het kampioenenbal. Vincic leidde verder in november vorig jaar een partij van de Rode Duivels in Leuven in de Nations League tegen Denemarken (4-2 zege). In december 2015 floot hij een Europa League-wedstrijd van Anderlecht, tegen Qarabag (2-1 zege).