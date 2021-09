D’Ieteren wil twee “verlieslatende” sites in Drogenbos sluiten: 103 banen op de tocht

De directie van de D’Ieteren Centers, de garages van de groep D’Ieteren die de merken van autoconcern Volkswagen invoert in België, wil op 31 december het D’Ieteren Center Mail in Elsene en carrosserie Wondercar in Drogenbos sluiten. Daardoor zouden 103 van de 386 banen in de D’Ieteren Centers verdwijnen. Dat heeft de directie maandagochtend tijdens een buitengewone ondernemingsraad aangekondigd.

Bij de D’Ieteren Centers werd de voorbije weken gestaakt nadat de directie aangekondigd had de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers te willen terugschroeven. Dat is volgens de directie nodig om de activiteit van de D’Ieteren Centers rendabel te maken en de werkgelegenheid zoveel als mogelijk in stand te houden.

Het conflict mondde uit in een referendum, waarbij vorige week een ruime meerderheid (bijna 73 procent) van de werknemers van de D’Ieteren Centers het voorstel van de directie afwees. Die afwijzing heeft de directie doen beslissen tot de sluiting van de twee “structureel verlieslatende” sites, klinkt het. “Voorafgaand aan het referendum had de directie alle personeelsleden duidelijk meegedeeld dat de verwerping van de gedeeltelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaarden aan de markt zou kunnen leiden tot het voornemen om de twee structureel verliesgevende vestigingen te sluiten.”

“Het project om de D’Ieteren Centers rendabel te maken is van levensbelang om de noodzakelijke investeringen voort te zetten met het oog op de uitdagingen die ons te wachten staan, zoals de elektrificatie van voertuigen, de daling van het aantal afgelegde kilometers en de talrijke beperkingen op het gebruik van de auto die in Brussel opgelegd worden”, zegt Didier Fenix, CEO van de D’Ieteren Centers.

“Wij hebben de afgelopen vier maanden hard gewerkt en zelfs een aanzienlijke winstuitkering aan ons personeel voorgesteld, zodra winstgevendheid zou zijn bereikt”, aldus Fenix. “Ons voornemen om de twee structureel verlieslatende vestigingen te sluiten vloeit voort uit de onmogelijkheid om met de vakbondsdelegatie te onderhandelen. Wij zijn ons bewust van de emotie die dit voornemen bij onze werknemers en hun naasten oproept. We doen er ook alles aan om de klantenservice in deze moeilijke tijden op peil te houden.”

De procedure-Renault is opgestart. De D’Ieteren Centers zijn gevestigd in Zaventem, Drogenbos, Anderlecht en Elsene, en bieden verkoop- en naverkoopdiensten aan voor de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, My Way en Wondercar.