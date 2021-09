Lang coalitieoverleg in Duitsland kan bondskanselier Merkel record opleveren

Merkel moet tot medio december aanblijven om de titel over te nemen van haar partijgenoot Helmut Kohl. Die was volgens Duitse media 5.869 dagen aan de macht in de jaren tachtig en negentig. Merkel stak in 2019 Konrad Adenauer al voorbij. Die regeerde na de Tweede Wereldoorlog 5.143 dagen als eerste bondskanselier.

Het werd eerder nog onwaarschijnlijk geacht dat Merkel het record van Kohl zou evenaren, omdat ze na zestien jaar aan de macht en vier ambtstermijnen niet nog een keer bondskanselier wilde worden. Inmiddels wordt rekening gehouden met slepende onderhandelingen over wie de volgende regering gaan vormen. Die kunnen maanden duren.