Wie huis of appartement koopt, moet nog maar 3 in plaats van 6 procent registratierechten betalen

De Vlaamse regering sleutelt aan de tarieven van de registratierechten. Wie een appartement of huis koopt om zelf in te gaan wonen, zal binnenkort nog maar 3 in plaats van 6 procent registratierechten op die aankoop moeten betalen. Voor wie een tweede verblijf koopt of een huis om te verhuren, gaat het tarief van 10 naar 12 procent. Dat werd bevestigd aan onze redactie.