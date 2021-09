Honderden basisscholen zitten nog altijd zonder lesboeken: “We kunnen enkel gefrustreerd wachten”

In het verleden leverde Standaard Boekhandel lange tijd schoolboeken voor het katholiek onderwijs, maar dit schooljaar haalde de firma Cloudwise dat contract binnen. Dat bedrijf vertrouwde die taak dan weer toe aan een onderaanneming. Bij die “een logistieke partner” gaat het volgens Coudwise nu mis. “Wij ondernemen alle mogelijke stappen, ook via juridische weg, om onze onderaannemer zo snel mogelijk alle leveringen te laten uitvoeren”, zegt directeur Philip Vermeylen aan VRT NWS. “Er werden extra opschalingen beloofd om alle boeken uiterlijk tegen eind september te leveren. Ondanks die beloftes kregen we vorige week te horen dat een deel van de boeken toch later zal worden geleverd, onder meer door een probleem met pickingmachines. Daardoor verschuiven nu plots voor een deel van de scholen de leverdata.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft Cloudwise inmiddels in gebreke gesteld, een juridische stap die het bedrijf verplicht zijn beloftes na te komen. “Dat Cloudwise naar eigen zeggen in de steek wordt gelaten door een logistieke partner maakt voor onze scholen niet uit”, zegt topman Lieve Boeve. “Wij verwachten gewoon dat de boeken op tijd worden geleverd. Dit is erg frustrerend en niet voor herhaling vatbaar.”