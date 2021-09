Man die minister Somers en VRT-journalist bedreigde, neemt nu ook Geert Meyfroidt in het vizier: rechtszaak uitgesteld

Marcel H. (65) uit Kortenberg zou met een anoniem e-mailadres op 13 november 2019 een dreigmail gestuurd hebben naar Bart Somers. Die had in zijn capaciteit als Vlaams minister van Inburgering fel gereageerd op de brandstichting in het geplande asielcentrum in Bilzen. Uit zijn mail bleek dat H. wist waar Somers woonde en hoe de omgeving eruitzag. Twee dagen later kreeg ook VRT-journalist Tim Pauwels een dreigmail na berichtgeving over de mail naar Somers. Op de zitting zei H. echter dat hij op VUB-rector Caroline Pauwels doelde.

De rechtbank had gerechtspsychiater Frans Messotten aangesteld om een verslag op te maken van de beklaagde. Die laatste ging tegen die beslissing in beroep, hoewel hij op de zitting had aangegeven mee te willen werken. Het wordt verwacht dat het beroep, dat op dinsdag om 12.00 uur behandeld zal worden in Brussel, onontvankelijk verklaard zal worden.

In afwachting daarvan stelde de Leuvense rechtbank de zaak uit naar 13 december. Op die dag hoopt de rechtbank het verslag van de gerechtspsychiater ontvangen te hebben, met of zonder medewerking van de beklaagde. Dan zal een nieuwe datum geprikt worden om de zaak verder te behandelen.

Ook Meyfroidt bedreigd

Samen met de al lopende zaak zal een nieuw dossier tegelijk behandeld worden. In dat dossier zou H. zich schuldig gemaakt hebben aan nieuwe, gelijkaardige feiten. Deze keer zouden ze gericht geweest zijn tegen Geert Meyfroidt, intensivist aan het UZ Leuven, die door de coronacrisis regelmatig in de media kwam.