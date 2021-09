Queen zette Meghan stevig op haar plaats in aanloop naar huwelijk: “Ze krijgt de tiara die ik haar geef”

Meghan Markle is in de aanloop naar haar huwelijk met de Britse prins Harry stevig op haar plaats gezet door koningin Elizabeth. “Ze krijgt de tiara die ik haar geef”, zou de Queen gezegd hebben nadat Markle zich als een prima donna gedroeg toen ze haar zin niet kreeg. Dat schrijft de Britse royaltykenner Andrew Morton in een heruitgave van zijn boek over het felbesproken huwelijk.