Einde aan buitenspeldiscussies? Pro League voert na interlandbreak 3D-lijn in

Al weken woedt er discussie over bepaalde buitenspelfases. Het 2D-systeem volstaat niet voor bepaalde fases. Als een been of een voet in de lucht is, is de 2D-lijn immers niet accuraat. Daarom voert de Pro League na de interlandbreak, vanaf speeldag 11, een 3D-lijn in. De operator zal Deltacast zijn, over het kostplaatje is niets bekend. In tussentijd worden vormingen voorzien voor de VAR, zodat de scheidsrechters ook met de 3D-lijn leren werken.

LEES OOK. VAR opnieuw ter discussie na discutabele fases tijdens Oostende-Anderlecht, Kompany maakt zich boos: “Bij buitenspel zitten we te gokken”

In Oostende was het Anderlecht-trainer Vincent Kompany die de discussie opnieuw aanwakkerde nadat een goal van Refaelov werd afgekeurd voor buitenspel.