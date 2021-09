OPROEP. Ben jij aan het bouwen of verbouwen en zie jij de rekening stijgen?

De coronacrisis heeft bouwen en verbouwen duurder gemaakt. Als gevolg van de pandemie zijn prijzen van bouwmaterialen en grondstoffen gestegen. De prijsstijgingen zijn het grootst voor hout, staal en polyurethaanisolatie.

Ben je zelf aan het bouwen en verbouwen? Had je bij de opmaak van de plannen een bepaald budget in gedachten en moet je intussen (veel) meer betalen? Of zag je je genoodzaakt delen van je plannen te schrappen/bij te sturen/te versoberen? Laat het ons hier weten!