Carles Puigdemont terug in Brussel na arrestatie in Italië

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is maandag teruggekeerd naar Brussel, na zijn kortstondige arrestatie in Italië. Dat heeft zijn advocaat Gonzalo Boye bevestigd.

Puigdemont (58), die in 2017 naar België vluchtte en waar hij sindsdien in ballingschap leeft, werd donderdagavond opgepakt bij zijn aankomst op de luchthaven van Alghero, een stad op het Italiaanse eiland Sardinië, waar hij aan een cultureel festival zou deelnemen en verkozenen van Sardinië zou ontmoeten. Vrijdag werd hij vrijgelaten na een eerste rechtszitting in de stad Sassari, nadat hij zich ertoe had verbonden naar Sardinië terug te keren voor de zitting over zijn uitlevering.

Tegen de voormalige Catalaanse president loopt een internationaal arrestatiebevel. Spanje wil hem vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert een celstraf van 25 jaar. Eerder dit jaar had het Europees Parlement de onschendbaarheid van Puigdemont opgeheven. Puigdemont heeft dat juridisch aangevochten, maar er is nog geen definitieve uitspraak.

Zaterdag kondigde hij aan vandaag/maandag naar Brussel terug te keren omdat er dan een vergadering is van de commissie Buitenlandse Handel van het Europees Parlement, waarvan hij lid is. Puigdemont voegde eraan toe op 4 oktober naar Italië terug te gaan om daar in Sassari zijn rechtszaak over uitlevering aan Spanje bij te wonen. Dat heeft zijn raadsman ook bevestigd.