Lavastroom op La Palma plotseling gestopt na uitbarsting van acht dagen

De vulkaan viel plotseling stil. Een wolk van as en rook hing echter nog steeds boven de top, hoewel die kleiner was dan gedurende de afgelopen dagen. Sinds de uitbarsting meer dan een week geleden begon, was het onduidelijk hoe lang ze zou kunnen duren. Maandag zei een vulkanoloog aan staatstelevisie RTVE dat dergelijke onderbrekingen niet ongebruikelijk waren en dat het nog te vroeg was om te zeggen of de uitbarsting eindelijk voorbij was.

De lavastroom naderde maaandag zee en was slechts 800 meter verwijderd van de westkust van het eiland, wat de autoriteiten ertoe aanzette een avondklok in te stellen voor verschillende nabijgelegen steden, aldus RTVE. Er kunnen namelijk giftige dampen ontstaan wanneer lava, met een temperatuur van 1.000 graden Celsius, in contact komt met zout water.

De avondklok geldt voor de steden San Borondon, Marina Alta, Marina Baja en La Condesa. Mensen werden er verzocht hun huizen niet te verlaten en hun ramen en deuren gesloten te houden. Verdere evacuaties waren echter niet nodig, omdat degenen van wie de huizen in gevaar waren, al waren geëvacueerd.

Intussen is de luchthaven van het eiland weer open, aldus luchthavenuitbater Aena in een tweet. De landingsbaan is vrijgemaakt van vulkanische as. Er zijn op de vluchtradars echter geen vluchten te zien naar La Palma. Maandag werden volgens de website van Aena alle geplande vluchten van en naar La Palma ook geannuleerd.

Het eiland telt in totaal 83.000 inwoners. Er zijn geen doden of ernstig gewonden gemeld sinds de uitbarsting van de vulkaan ruim een week geleden.