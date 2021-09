De beelden die we allemaal wilden zien: eeuwig talent Charly Musonda Jr is het dollen nog niet verleerd na twee jaar blessureleed

Charly Musonda Junior is weer officieel voetballer. Het eeuwige Belgisch voetbaltalent speelde vrijdag met de U23 van Chelsea. In de 4-3 overwinning tegen Liverpool maakte Musonda een uur vol. Het waren veelbetekende minuten voor onze landgenoot, want zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van 16 augustus 2019.

Zaterdag toonde Musonda zich opgetogen over zijn eerste wedstrijd in meer dan twee jaar. “Enorm trots op deze prestatie na jaren van herstel”, schrijft hij op zijn Instagram-account. “Het was uitputtend, zowel fysiek als mentaal, om me in deze positie te bevinden. Ik was zenuwachtig, maar het was vooral een ongelofelijk gevoel om opnieuw te kunnen spelen.”

Een dag later liet hij enkele highlights van zijn optreden zien. Musonda is het dribbelen duidelijk nog niet verleerd.