SJOTCAST #9. “Eén ding moet het Referee Department nu zeker niet doen: Denken dat het goed bezig is nu Visser in de Champions League mag fluiten”

De Jupiler Pro League draait weer op volle toeren. En dus ook Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee doorheen de Belgische voetbalvelden. In aflevering 9 waarschuwt Guillaume de refs om niet blij te zijn met een dode mus, herziet Gert zijn mening over Jean Butez en komt Koen Frans ons bijpraten over het zieke, zieke Beerschot.