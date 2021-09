Filip Dewinter opent parlementaire zitting en vraagt Sihame El Kaouakibi ontslag te nemen

“Ik wil van de gelegenheid dan ook gebruikmaken om mevrouw Kaouakibi te vragen om haar mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger ter beschikking te stellen en ontslag te nemen als volksvertegenwoordiger”, aldus Filip Dewinter.

“Door uw onverantwoorde houding wekt u de indruk dat in het Vlaams parlement alles kan en alles mag, wat absoluut niet het geval is. U maakt gebruik van onvolkomenheden in ons reglement om betaald afwezig te blijven wegens ziekte. Hierdoor brengt u na een jaar de geloofwaardigheid van ons parlement in opspraak en dat verdienen uw collega’s niet.”

