Franse president Macron bekogeld met een ei tijdens bezoek aan beurs voor hotelscholen

Het zit de Franse president Emmanuel Macron niet altijd mee. Door de coronacrisis en de vele maatregelen om het virus in te dijken, heeft zijn populariteit bij de Franse bevolking een duik genomen. In augustus kreeg het Franse staatshoofd nog een slag in gezicht, maandag werd hij bekogeld met een ei toen hij een bezoek bracht aan de een beurs voor hotelscholen in Lyon. Het ei raakte de schouder van de president, maar brak niet. Volgens de Franse krant Le Parisien werd de extreemlinkse activist die het projectiel gooide en “vive la révolution” riep, de zaal uitgezet en gearresteerd.