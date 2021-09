Lava stroomt weer uit vulkaan op La Palma na korte pauze

Opnieuw was een grote zwarte wolk te zien boven de vulkaan, meldde staatstelevisie RTVE. Het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden (Involcan) postte op Twitter ook twee foto’s van de aswolk.

De vulkaan was eerder op de dag plotseling stilgevallen, na een acht dagen durende uitbarsting die wijdverspreide verwoestingen heeft aangericht en tot evacuaties en uitgaansverboden heeft geleid.

Intussen is de luchthaven van het eiland weer open, aldus uitbater Aena in een tweet. De landingsbaan is vrijgemaakt van vulkanische as. Er waren volgens de website van de luchtvaartuitbater twee vluchten gepland van en naar La Palma.

De uitbarsting heeft tot dusver geen slachtoffers gemaakt op het eiland met 83.000 inwoners, maar wel grote schade aangericht en geleid tot de evacuatie van meer dan 6.000 mensen, van wie sommigen hun huizen volledig verloren zagen gaan.

De twee vorige uitbarstingen op La Palma vonden plaats in 1949 en 1971. Daarbij vielen in totaal drie doden.