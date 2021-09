Bijzitter in het Reuzegom-proces trekt zich terug

Een van de bijzitters in het Reuzegom-proces trekt zich terug. Dat meldt de rechtbank in een persbericht. Afgelopen vrijdag had een Reuzegom-advocaat op de inleidingszitting van het proces zich vragen gesteld bij de banden tussen de bijzitter en de KU Leuven.

Bij de start van het proces rond de dood van Sanda Dia (20) na een fatale studentendoop afgelopen vrijdag stelde de advocaat van een Reuzegommer zich vragen bij de mogelijke banden tussen een van de bijzitters en de KU Leuven. Wat, volgens meester Louis De Groote, een probleem kan zijn vermits zijn cliënt door de KU Leuven tweemaal tuchtrechtelijk geschorst is. Meester De Groote twijfelt dus of er sprake is van ‘objectieve schijn van partijdigheid’, zoals dat juridisch heet.

De bijzitter in kwestie is als vrijwillig medewerker verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven. Op de website van de KU Leuven valt te lezen dat ze tussen 2010 en 2017 voltijds als assistent verbonden was aan het Instituut.

De zitting werd een uur lang geschorst om over dit probleem te buigen. Maar toen de zitting hervat werd, werd er niets gezegd over de bijzitter. Maandag stuurde de Rechtbank Eerste Aanleg Limburg een persbericht uit om duidelijk te maken dat “één van de drie leden van de kamer” heeft laten weten zich terug te trekken uit het proces “gelet op een mogelijke toekomstige tussenkomst in het proces van de KU Leuven.”

Er zal een nieuwe rechter aangesteld worden. Het proces gaat verder op 12 oktober.

