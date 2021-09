Crew vindt uitgehongerde wasbeer op vrachtschip uit de VS, dier krijgt onderdak in Pairi Daiza: “Evengoed belandde hij overboord”

De kapitein van het Nederlandse vrachtschip Singelgracht moest zich waarschijnlijk eens goed in de ogen wrijven ergens halfweg de Atlantische Oceaan tussen Baltimore in de Verenigde Staten en de haven van Zeebrugge. Over zijn dek liep enkele dagen na de afvaart plots een wasbeer. Een echte verstekeling trouwens. Want het dier stond helemaal niet op de vrachtlijst.

De crew kon donderdagnacht de uitgehongerde Balti, genoemd naar de vertrekhaven, met eten in een zwarte box lokken. Die sloten ze natuurlijk meteen af voor het dier voor schade zou zorgen. “Gelukkig waren de opvarenden echte dierenliefhebbers. Voor hetzelfde geld belandt zo’n dier overboord”, zegt Tim Bouts van Pairi Daiza. “Via de rederij hebben wij hen verteld wat ze allemaal te eten konden geven. Gelukkig leeft een wasbeer niet op een strikt dieet, maar is het dier een echte alleseter.” De dierenarts en zoölogisch directeur van het dierenpark in het Waalse Brugelette kwam het dier maandagmorgen meteen ophalen aan de kaai in Zeebrugge. “Met goedkeuring van de minister.” Want wasberen zijn een invasieve soort: ze komen hier van nature niet voor en kunnen een bedreiging vormen voor andere dieren in ons land. Daarom dat Balti straks ook meteen wordt gesteriliseerd.

Quarantaine

“We krijgen regelmatig een telefoontje voor een slang of een hagedis die tussen het fruit of ander vracht is gevonden aan boord van een schip, maar een zoogdier dat de oversteek maakt, is toch wel bijzonder. Met zo’n verhaal kroont Balti zich meteen tot de ster van ons wasberenverblijf.” Al zal de wasbeer pas ten vroegste binnen 40 dagen tot drie maanden van die status kunnen genieten. “Om onze andere wasberen te beschermen, moet Balti eerst in quarantaine. We kunnen het risico niet nemen dat de wasbeer een of andere ziekte heeft meegebracht uit de VS. Maar Balti, die op het eerste gezicht een gezonde indruk nalaat, is al lang blij om weer vrijuit rond te kunnen lopen in een groter verblijf.”