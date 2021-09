Aanklager Internationaal Strafhof wil onderzoek naar Afghanistan hervatten

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wil zijn onderzoek naar Afghanistan hervatten en dan vooral kijken naar misdrijven die zijn gepleegd door de taliban en de lokale tak van Islamitische Staat. Dat betekent vermoedelijk dat er minder aandacht zal zijn voor mogelijke oorlogsmisdrijven door buitenlandse troepen. Die hebben twee decennia gevochten in het land.

Het ICC gaf vorig jaar al toestemming voor een volwaardig onderzoek naar Afghanistan. Dat zou zich richten op mogelijke misdrijven die waren gepleegd door alle partijen in het conflict, waaronder talibanstrijders, het Afghaanse regeringsleger en ook westerse militairen. Vooral dat laatste lag internationaal erg gevoelig.

Zo reageerden de Verenigde Staten onder toenmalig president Donald Trump woest op het feit dat ook mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdrijven onderzocht konden worden. De VS stelden sancties in tegen toenmalig hoofdaanklager Fatou Bensouda, maar trokken die na het vertrek van Trump weer in.

Het onderzoek ligt inmiddels alweer geruime tijd stil omdat de Afghaanse regering had aangegeven zelf te willen kijken naar mogelijke misdrijven. Die regering is inmiddels verdreven door de extremistische taliban en dat betekent volgens de nieuwe hoofdaanklager Karim Khan van het ICC dat de kans op een eerlijk en effectief binnenlands onderzoek is verkeken. Hij wil zelf weer onderzoek gaan doen en vraagt het hof om toestemming.

De Brit erkent dat de nadruk zal liggen op het onderzoek naar de taliban en IS. Dat betekent dat andere elementen van het onderzoek noodgedwongen minder prioriteit krijgen. Hij legt uit dat zijn kantoor beperkte middelen heeft en dat de gruweldaden die worden toegeschreven aan de moslimextremisten veel aandacht verdienen. Hij noemde als voorbeeld de bloedige aanslag van 26 augustus bij het vliegveld van Kaboel, die werd opgeëist door IS-K, de lokale afdeling van IS. Daarbij werden 13 soldaten van de VS en meer dan 100 Afghaanse burgers gedood.