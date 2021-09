Manchester City-coach Pep Guardiola: “PSG heeft zoveel kwaliteit dat ik niet weet hoe we hen kunnen afstoppen”

De Citizens schakelden afgelopen seizoen PSG uit in de halve finales van het kampioenenbal. In het Parc des Princes werd het sterrenensemble intussen aangevuld met Lionel Messi, zesvoudig winnaar van de Gouden Bal. De Argentijn trainde maandag mee met PSG na een knieblessure.

“PSG is zo sterk. Zo’n hoeveelheid talent maakt het erg moeilijk”, vertelde Guardiola, die Messi evenwel niet vreest. Samen wonnen ze twee Champions League-trofeeën met Barcelona. “Messi spreekt voor zichzelf, ik moet hem niet omschrijven. Wat hij gedaan heeft, is meer dan uitzonderlijk. Hopelijk kan hij morgen spelen. Dat komt het spel alleen maar ten goede.”

Messi verliet afgelopen zomer het financieel geplaagde Barça na meer dan 20 jaar voor PSG. “Dat was een verrassing voor iedereen. Maar wat gebeurd is, is gebeurd”, aldus Guardiola. “Iedereen aanvaardt het nu. Lang geleden kon je je dat niet inbeelden, maar het is gebeurd. In het leven weet je nooit wat er zal gebeuren. Het belangrijkste is dat hij gelukkig zal zijn in Parijs.”

Guardiola verklaarde nog dat Ilkay Gündogan, die eerder deze maand een tik kreeg tegen Southampton, pas fit zal zijn na de interlandbreak in oktober.

Op de eerste speeldag haalde Manchester City met 6-3 uit tegen RB Leipzig. Club Brugge hield PSG in het Jan Breydelstadion in bedwang: 1-1.