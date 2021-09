Lege rekken bij Carrefour door staking bij Logistics Nijvel

Woensdag kondigde Kuehne+Nagel de intentie tot sluiting aan van de site in Nijvel, wat leidt tot het collectief ontslag van het personeel en dat van transporteur Supertransport. De vakbonden beschuldigen de directie van sabotage van de site in Nijvel in het voordeel van de Vlaamse sites van Kontich en Kampenhout, die de activiteiten van Nijvel zouden overnemen, en gingen in staking. Carrefour is de enige klant van de logistieke groep.

De beroepsvereniging Aplsia, die de franchisenemers vertegenwoordigt, ontvangt “een groeiend aantal” getuigenissen van zelfstandigen die vrezen voor omzet- en imagoverlies, stelt ze in een verklaring. De site van Nivelles is verantwoordelijk voor de afdelingen verse producten en kruidenierswaren van de franchisenemers. Maar de klanten worden momenteel hier en daar geconfronteerd met lege rekken in de Carrefour-supermarkten.

“De sluiting van een van de logistieke centra van de leverancier heeft grote gevolgen voor de levensvatbaarheid van de franchisenemers van de groep”, aldus Aplsia. “Ze betreuren ook het totale gebrek aan communicatie” van Carrefour. Aplsia, die erop wijst dat Carrefour de plicht heeft om de bevoorrading van de franchises te verzekeren, roept de groep op om het nodige verantwoordelijkheidsgevoel aan de dag te leggen.

Franchisenemers vertegenwoordigen 90 procent van de Carrefour-winkels en meer dan de helft van de omzet van de groep (Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Express Orange).