Getalenteerd, afgetraind en klaar om te pieken: waar kwamen de ‘slechte benen’ van Wout van Aert plots vandaan?

Wout van Aert heeft geen goud. Zijn benen waren “niet super”. Het is standaardtaal voor Vlaamse coureurs: “superbenen hebben”. Of in dit geval: “slechte benen”. Maar wat is dat eigenlijk? Bestaat het écht? En zit dat dan inderdaad in de benen, of toch vooral in het hoofd? “Soms zitten je benen vol energie, soms doen ze bij elke inspanning pijn. Niemand die weet waar het vandaan komt, maar élke coureur komt het tegen.”